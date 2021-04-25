الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 73 طن قمح لشون الزرقا بدمياط

توريد القمح
توريد القمح

تابعت اللجنة المشكلة لاستلام كميات القمح الموردة في شونة الزرقا بمحافظ دمياط، اليوم الأحد، استلام الكميات لليوم الثاني على التوالي. 

انطلق أمس السبت موسم توريد القمح المحلي التموينى بشونة الزرقا التابعة للبنك الزراعى المصري وبحضور اللجنة المشكلة للاستلام وعضوا سلامة الغذاء المهندسة إيمان محمد ومهندس محمد الشربيني، ورئيس لجنة الاستلام مهندس محمد صادق شتية، حيث بلغ إجمالى الكمية حوالي 73 طن قمح محلى تموينى بهنجر الزرقا.

فيما أكدت مديرية التموين بدمياط في بيانها أنه تم توريد ١٠٠ طن من محصول القمح المحلى بالشون الأسبوع الماضي.

كما شنت المديرية حملات موسعة على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير ٣١ محضرًا بعد رصد مخالفات تعددت ما بين عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيع سجائر مجهولة المصدر، وكذلك الذبح خارج المجازر ونقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار الغاز والسلع بالأسواق، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات.

القمح محافظ دمياط دكتورة منال عوض دمياط صوامع الغلا

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