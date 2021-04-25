«دار المعارف» تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة

انتهت أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة سيد أحمد وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا وألماظة موسى ومحمد مصطفى والدكتور حسام الدين محمد صلاح عثمان والدكتور سعيد يحيى الضو وأحمد فتحي والدكتور محمد توفيق والمستشار مدحت لاشين ومروه علاء الدين وصلاح ثابت وأحمد عصام ومحمد كمال محي وحماده العباسي ومحمود بدران.

كما حضرت عزيزة التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء عبد المنعم عويس رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهالة نور الدين حافظ وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وحسام عبد الصبور مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وأعضاء مجلس الإدارة حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار المعارف عن الأعوام المالية 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 واللائحة الإدارية الجديدة.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لرفعة إلى رئيس الهيئة الوطنية رئيس الجمعية العمومية.