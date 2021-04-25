رفع إحداثيات الحيز العمرانى لمنطقتى نجع نصرالله والمعنا في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن أنه تم بدء رفع إحداثيات الحيز العمرانى والبيانات الخاصة بالعقارات، ورفع خطوط الكهرباء لمنطقتىّ نجع نصرالله بالحميدات والمعنا المزمع تطويرهما ضمن مشروع "حيّنا" بمعرفة اللجنة المشكّلة من إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإدارة الأملاك وهيئة المساحة وهندسة الكهرباء وهيئة السكة الحديد ومديرية الرى وهيئة الطرق والكبارى.



وقال محافظ قنا إنه تم اختيار منطقتيّ المعنا بمساحة 125 فدانًا ونجع نصرالله بالحميدات بمساحة 133 فدانًا لتنفيذ المشروع بهما، بهدف تعزيز التنمية الحضرية من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن إجمالي القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليونًا و760 ألف دولار موزعة على محافظتين إحداهما محافظة قنا.



يذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها علي النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكل الشركاء، وهم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط، ومن ثم تحقيق عائد تنموي واستثماري.