عضو بالشيوخ: درس تحرير سيناء فيه عبر ومواعظ لنا كشعب

تقدم النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالتهنئة لجموع الشعب المصري وإلى قائدها عبدالفتاح السيسي وجيشها العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء عيد العزة والكرامة.

وقال: "بهذه المناسبة لابد أن نذكر بكل فخر وإعزاز الزعيم السابق أنور السادات وكذلك الرئيس محمد حسني مبارك رؤساء مصر السابقين الذين قادوا معركة الحرب والسلام والتحرير، وعلمائنا وخبرائنا والمفاوضين الذين شاركوا بمعركة التحرير بالتحكيم".

وأضاف هلال، في بيان له، أن درس تحرير سيناء فيه من العبر والمواعظ لنا كشعب مصر الكثير فقد تحررت سيناء بالحرب والسلام والتفاوض والتحكيم ولكل منه لابد ان نستخلص الدروس للمستقبل كل عام وشعبنا العظيم شعب مصر بخير وجيشنا العظيم بخير وانتصار وحامل راية أمن وانتصار مصرنا الحبيبة، كل عام وكل قطرة دم أو عرق سالت وتسيل كل يوم من مصري على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا، كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلام، أما الشهداء فهنيئا لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن".

واختتم: "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها الباسل من كل سوء".

وذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد. وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م، وتم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982 م واكتمل التحرير عندما رفع علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.