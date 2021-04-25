الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يؤكد حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم؛ لمواجهة فيروس كورونا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وشدد الفقي على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري، مع مصادرة جميع المستلزمات المستخدمة في المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية . 

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق، والصحة حملاتها على المقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وأسفرت عن تحرير 431 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 55 مقهى مخالف، ومصادرة 569 شيشة .

وأكد محافظ سوهاج تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.

أمن تعاون محافظة ساق خلال مبارك حماية سوهاج

الأكثر قراءة

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تخفيف مناهج الثانوية

«التعليم» تصدر توجيهًا بشأن «امتحان أبريل»

«أوبن بوك».. مصدر يكشف لـ«الدستور» تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم: لا حذف من مناهج الشهادات العامة «ومش عايز جدال»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا.. رامز ورمزي وعويس

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

صور

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

سهرة رمضانية وأمسية شعرية في قصر ثقافة القليوبية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين