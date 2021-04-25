محافظ سوهاج يؤكد حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم؛ لمواجهة فيروس كورونا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ لحماية صحة وسلامة المواطنين.



وشدد الفقي على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري، مع مصادرة جميع المستلزمات المستخدمة في المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .



وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق، والصحة حملاتها على المقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وأسفرت عن تحرير 431 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 55 مقهى مخالف، ومصادرة 569 شيشة .



وأكد محافظ سوهاج تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.