شباب النوبة يدشنون مبادرة لتوزيع الفول المدمس في رمضان

باعتباره «وجبة أساسية»..

يختلف شهر رمضان المبارك مقارنة بالشهر الأخرى، حيث أنه أشبه بالسباق لكل الأهالي لكي يتقربوا من الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال، سواء بالحرص على تأدية الصلوات بالمساجد، أو المشاركة في العمل الخيري بمختلف أنواعها، أبرزها الحصول على ثواب أفطار الصائم بتوزيع الطعام أو الشراب، أو السلع الغذائية لأسر الفقراء والمحتاجين، لرفع المعاناة عنهم خلال شهر الخير

و بفكرة جديدة وعلى قدر إمكانياتهم نفذ مجموعة من الشباب بقرية أبو هور النوبية بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، مبادرة مميزة من نوعها، وذلك من خلال اختيارهم توزيع وجبة رئيسية ويفضل تناولها الأهالي بوجبات الأفطار أو السحور وهي '' الفول المدمس'' على أهالي قريتهم، كعمل خيري يقدموا به المساعده والعون خاصة للاسر الأكثر إحتياجًا لينالوا عليه الأجر والثواب من رب العالمين.

يقول محمد غريب، أحد شباب المؤسسين لمبادرة توزيع الفول المدمس ابو هور النوبية بمركز نصر النوبة، إن فكرة توزيع الفول المدمس على الأهالي داخل قرية أبو هور النوبية خلال شهر رمضان المعظم جاءت كعمل خيري لينالوا ثوابه من رب العباد بهذه الايام المباركة، واختاروه تحديدًا نظرًا لأنه يعتبر طبق أساسى في وجبة السحور، ويفضل تناوله العديد من الأهالي أيضًا، ولا يخلو منه أي منزل خاصة في هذا الشهر.



وأضاف لـ'' الدستور'' أن لأول مرة يتم تنفيذ فكرة توزيع الفول المدمس، في بداية الأمر كان يتم توزيعه للأسر الأكثر إحتياجًا داخل القرية، التي ليست لديها القدرة على شراءه بشكل يومي، ولكن في الوقت الحالي يتم التوزيع لجميع أهالي القرية، منهم يقبل الحصول عليه وأخرون يرفضون.



وأوضح أن التكلفة المالية ألفين جنيهًا لشراء الاسطوانات الغازية، وكميات الفول التي يتم تدميسها، والتي بلغت حوالي 152 كيلو تكفي احتياجات المبادرة حتى منتصف الشهر، وستحتاج الإضافة لها الفترة المقبل حتى تمكنوا من استكمال توزيع الفول المدمس طوال شهر رمضان المبارك، لينالوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وبخصوص توزيع كميات الفول المدمس داخل القرية، استكمل غريب لـ'' الدستور'' أن يتم توزيع كمية تعادل 52 كيس فول بشكل يومي على جميع الأهالي بالقرية، ويتم تحديد وزن معين لكل كيس منهم، والتوزيع يبدء قبل الأفطار ويستكملوه بعد الإفطار أيضًا حتى يحصل الجميع، وهناك عدد منهم يحرص على وضع الأكياس في المحال الخاصة بهم لتوزيعها على الأهالي أثناء عملية البيع والشراء.

وأشار أن جميع الشباب المشاركين بالمبادرة الخيرية لتوزيع الفول المدمس لديهم أعمال أخرى، إلا أنهم أردوا أن يكون لهم بصمة خلال شهر رمضان المعظم للمشاركة في الأعمال الخيرية، وأن الشباب الذين يشاركون معه هم: خالد السيد عبد الحكيم ، عبد المجيد طه عبد المجيد، ابراهيم جباد، و عبداالله موسي".

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان

مبادرة شباب النوبة لتوزيع'' الفول المدمس''في رمضان