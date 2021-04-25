محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المرشحين لوظيفة رئيس قرية

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لشغل وظيفة رئيس قرية، الذي عُقد بديوان عام المحافظة بعضوية المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وهاني صلاح مدير إدارة الموارد البشرية والدكتورة هبة القاضي عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادي.

وأكد محافظ قنا مراعاة أن يكون المتقدمين ملمين بكافة القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها وأن يعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته المكتسبة من التدريب المستمر لمرؤوسيه لخلق جيل جديد من المتميزين، موضحا أنه تم اجراء المقابلات الشخصية لـ15 متقدما لشغل وظيفة رئيس قرية.

وأضاف أن أعضاء اللجنة وجهوا عددا من الأسئلة للتعرف على السمات الشخصية للمتقدمين لقياس قدرتهم على حل المشكلات، وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات، وكذا الإنجازات التي حققها المتقدمين خلال فترة حياتهم المهنية ومقترحاتهم حول تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية التي قد يعملون بها، مشيرا إلى حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.