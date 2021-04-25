الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مفاجأة.. هل طلبت جنوب إفريقيا من «موسيماني» الرحيل عن الأهلي؟

جريدة الدستور

أكد دومينيك تشيماهفي، المتحدث الإعلامي للاتحاد الجنوب إفريقي، أنه لم يحدث أي اتصال من رئيس الوزراء في جنوب إفريقيا ببيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، لإقناعه بتدريب المنتخب.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد، أمس السبت، أنه حدث اتصال بين وزير الرياضة الجنوب إفريقي وموسيماني لإقناعه بتولي المهمة الفنية للمنتخب.

التفاصيل

وقال تشيماهفي في تصريحات خاصة لـ"الكابتن": "لم يحدث تواصل بين وزير الرياضة وموسيماني، هذا غير صحيح".

وأضاف: "الاتحاد الجنوب إفريقي يتفاوض في الوقت الحالي مع المرشح لتدريب المنتخب، لا يمكنني الكشف عن المدرب الذي نتحدث معه، لكننا قريبون من إنهاء تلك المسألة".

ويبحث اتحاد جنوب إفريقيا عن تعويض رحيل موليفي نتسيكي الذي تمت إقالته من تدريب المنتخب بسبب فشل التأهل لكأس الأمم الإفريقية.
 

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