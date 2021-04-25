الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إفريقيا تسجل 4 ملايين و497 ألف إصابة و120 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، عن تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و497 ألف إصابة مؤكدة، و120 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 4 ملايين و37 ألف شخص.


وأوصت المراكز الإفريقية- في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
 

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كل البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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