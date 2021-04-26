في ذكرى تحرير سيناء.. قصة مشروعات الدولة لتنمية أرض الفيروز

تغيرت ملامح سيناء خلال السنوات الماضية بخطط الحكومة التي ركزت على تنميتها، فلم تكتف الحكومة، فقط، بمحاربة الإرهاب الذي حاول السيطرة على أرض الفيروز منذ ثورة المصريين على حكم الإخوان في يونيو 2013، ونفذ الكثير من العمليات الإرهابية فيها.

«الدستور» تستعرض قصة مشروعات الدولة لتنمية أرض الفيروز التي يوافق اليوم ذكري تحرير سيناء.



وضعت الحكومة 2.75 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء حتى عام 2022، بعد أن خصصت 1.619مليار جنيه بمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى الحالى، و1.363 مليار جنية بمحافظة جنوب سيناء خلال العام نفسه.

أنفقت مصر أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، حيث من المقرر أن تصل لـ 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2020/2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018/2019، و4.2 مليار جنيه عام 2017/2018، و6.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و2.7مليار جنيه عام 2015/2016، و2 مليار جنيه عام 2014/2015.



بتكلفة 4 مليار و57 مليون جنيه انشأت محافظة شمال سيناء في إطار خطة الحكومة لتنمية سيناء 11 تجمعا تنمويًا بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، كما وجه الرئيس السيسي بتبطين الترع لتوفير مليار متر من المياه وتحويل الري إلى الوسائل المتطورة بدلا من الري بالغمر.

ويوجد بسيناء 170 ألف فدان منزرعة بمختلف المحاصيل، و100 ألف فدان جاهزة للزراعة، وتم إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بقيمة 15 مليار جنيه لاستخدامها في الزراعة.

بالتوازي مع تنفيذ مشاريع الجيل الرابع في المدن الجديدة في الجمهورية، بدأت الحكومة في تنفيذها في سيناء من خلال مدينة رفح الجديدة وإنشاء 41 عمارة كأسبقية أولى بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيه، بإجمالى 656 وحدة سكنية بمساحة 120 م2 للوحدة، إضافة إلى المنشآت الخدمية، إضافة إلى مدن مثل مدينة "سلام" أو "بئر العبد الجديدة"، وتمثل هذه المدن رأس حربة للتنمية في سيناء.



يبلغ عدد أنفاق قناة السويس 5 أنفاق، تتمثل فى نفقي الإسماعيلية والتى تصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد والتى تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، ويبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 مترًا وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقي 70 و53 مترًا.

وتم ربط أنفاق قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان.

تم إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 2500 مهندس وفنى وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والقاري، وتنقل سيناء لأفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا.