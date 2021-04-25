الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحالف الفتح: فاجعة حريق مستشفي بغداد جريمة لا يمكن السكوت عنها

هادي العامري
هادي العامري

قال تحالف الفتح العراقي، اليوم الأحد، إن ما جرى خلال اليومين الماضيين في ناحية الوحدة وفاجعة مستشفي ابن الخطيب، جريمة لا يمكن السكوت عليها. 

كما دعا تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، أعضاء مجلس النواب إلى جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام والمزايدات الكلامية والسياسية، بحضور وزيري الكهرباء والصحة لمعالجة الإشكالات في هاتين الملفين.

وأضاف التحالف، أن الحادث يعد إخلالا بالعهد المشروط الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها قبل عام من الآن وتعهدت بتلبية مطالب الناس والسهر على راحة المواطن واستقراره لا العودة إلى العنف في مواجهة المطالب والاعتقالات في صفوف المتظاهرين، زادتها نيران الحريق الذي التهَم جثث العشرات من المواطنين في أسوأ يومين مرا على الشعب العراقي.

وأشار إلى أن "واقعا صحيا وخدميا كهذا الواقع المزري والمخيف يعرض البلاد إلى موجة عالية من الاحتجاجات الشعبية ويضعها فوق صفيح ساخن ويدفع الأوضاع الاجتماعية إلى مزيد من التدهور"، موضحا أن "سقوط عشرات الشهداء الأبرياء في مستشفى ابن الخطيب وجرحى وشهيد في ناحية الوحدة جنوب بغداد أمر لايمكن تجاوزه دون اتخاذ خطوات جادة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية، لذلك نطالب بإجراء تحقيق فوري في الحادثتين من أجل تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين".

ودعا الفتح، أعضاء مجلس النواب العراقي إلى "جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام والمزايدات الكلامية والسياسية ومايرافقها من شحن وطحن سياسي وتصفية حسابات كتلوية وسياسية بحضور وزيري الصحة والكهرباء لمحاسبة المقصرين في هاتين الوزارتين ووضع حلول فورية تعالج أزمة الكهرباء والتردي الكبير في مجال الخدمات الصحية"، مؤكدا أن "الأوضاع في البلاد لم تعد تسمح بالمزيد من الارتخاء والتنظير السياسي وعلينا الارتفاع لمستوى المسؤولية الوطنية".

بينما راح العراقيون اليوم الأحد يدفنون موتاهم الذين سقطوا في حريق مستشفى ابن الخطيب أمس في بغداد، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مروعة عن الكارثة.

في حين أعلنت الحكومة بعد اجتماع استثنائي عقد اليوم لمناقشة الفاجعة، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقف عمل كل من وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، إضافة إلى مدير عام صحة الرصافة وإحالتهم للتحقيق.

كما أكدت أنه تم تحديد مهلة 5 أيام لإنجاز التحقيق في الحريق المروع الذي أودى بحياة العشرات.

تحالف الفتح اليومين الماضيين ناحية الوحدة فاجعة مستشفى ابن الخطيب

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