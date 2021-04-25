باكستان تستعين بالجيش لفرض قيود كورونا بشكل صارم

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية ، اليوم الأحد : الاستعانة بالجيش في أقاليم البنجاب وجيلجيت بالتستان وبلوشستان وخيبر باختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام أباد من أجل فرض القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل صارم.



وأوضح وزير الداخلية شيخ رشيد -في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن قرار الاستعانة بالقوات المسلحة تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عمران خان.



يشار إلى أن باكستان سجلت -في وقت سابق اليوم- 5 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 795 ألفا و627 حالة.



في حين سجلت البلاد في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و117 حالة وفاة.

فيما أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي عن مخاوفه من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.



وطالب الرئيس الباكستاني - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد - جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات المعلنة وبارتداء الكمامات في الأماكن العامة لتفادي تزايد حالات الإصابة بالفيروس.