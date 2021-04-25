الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وهناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (30% تقريبًا)على فترات متفرقة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 15
الإسكندرية 22 16
وادى النطرون 25 15
طنطا 28 15
شبين الكوم 28 16
دمنهور 24 15
بلطيم 22 14
مطروح 20 15
السلوم 21 14
سيوة 27 12
بورسعيد 23 17
دمياط 22 16
الزقازيق 29 16
المنصورة 28 15
الاسماعيلية 29 15
السويس 29 16
العريش 24 15
رفح 24 15
رأس سدر 30 17
نخل 31 18
نويبع 31 22
طابا 30 21
كاترين 28 16
الطور 31 21
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 33 24
مرسى علم 32 24
الفيوم 30 17
بنى سويف 31 18
المنيا 32 20
أسيوط 33 20
سوهاج 34 22
قنا 35 24
الأقصر 37 26
أسوان 40 28
ادفو 40 28
أبوسمبل 39 28
الوادى الجديد 38 24
شلاتين 34 24
أبو رماد 34 24
حلايب 30 25
رأس حدربة 31 24


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 38 27
المدينة 38 24
الرياض 38 25
المنامة 35 27
ابوظبى 40 27
الدوحة 39 27
الكويت 38 25
دمشق 27 09
بيروت 23 19
عمان 24 11
القدس 20 09
غزة 22 17
بغداد 40 23
مسقط 37 29
صنعاء 23 14
الخرطوم 39 28
طرابلس 29 23
تونس 24 15
الجزائر 18 13
الرباط 22 14

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