شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

يتشارك المصريون في احتفالات شهر رمضان الكريم التي تطرق كل لأبواب، ولا تفرق بين مسلم أو قبطي فتشاهد الجميع يحتفلون ويتشاركون في تعليق الزينة والأنوار دون الالتفات لمسلم أو قبطي.

فتلك هي نفحات رمضان التي تهل علي المصرين وتجمع بينهم في مودة و محبة، لتتشارك الأيادي المسلمة مع الأيادي القبطية في فعل الخير والاحتفال بالشهر الكريم.

"أنا بستني رمضان زي المسلمين" بهذه الكلمات الدلالية بدأ "عماد جرجس" حديثه لـ«الدستور» قائلاً إنه ينتظر قدوم شهر رمضان الكريم لمشاركة المسلمين فرحتهم ومساعدة جيرانه في تعليق الزينة والفوانيس والاستمتاع بأجواء رمضان في الحارات والشوارع كما أنه تعود منذ طفولته ان يوزع العصائر والتمر علي الصائمين.

وأكد "عماد" أنه يجتمع مع أصدقائه الأقباط ويقومون بتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على لأسر المسلمة، وتتكون الشنطة من لحوم ودواجن وبقوليات وبعض المال ويقوم بتجهيز ١٠٠ شنطة تقريبا ويقدمها للأسر الأشد احتياجا، ويستكمل أنه يحرص على عدم مشاركة المسلمون في تجهيز الشنط الرمضانية معه لأنه يقدمها كهدية لهم.

وأضاف "عماد" أنه تعود في لأعوام الماضية علي تجهيز مائدة إفطار أمام منزله، لكن في هذا العام والعام الماضي فيروس كورونا منعه من تنفيذ تلك المائدة لذلك يحلم أن ينتهي الوباء عن مصرنا الحبيبة "زعلت جدا إني معملتش المائدة زي السنين اللي فاتت".

أشار "عماد" إلى أنه يزرع في أطفاله حب المشاركة والمساعدة لإخوتهم من المسلمين كما كان يعلمه والدة في الماضي حيث إنه يأخذ أطفاله معه لتوزيع شنط رمضان ويحثهم على المشاركة واللعب مع أصدقائهم المسلمون بالفوانيس والزينة لتسود المحبة والأخوة بينهم.

يختم حديثه قائلاً إنه ينتظر صوت الأذان وقت الإفطار ويحلم أن ينتهي الوباء من مصر لنشر كل مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم.

عماد جرجس

عماد جرجس

عماد جرجس