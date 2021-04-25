الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق الخولي: البرلمان العربي حقق طفرة ملموسة في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

ألقى النائب طارق الخولي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محاضرة عبر تطبيق زووم حول "دور لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية"، بمشاركة عدد من نواب البرلمانات العربية؛ في إطار الدبلومة التطبيقية للدبلوماسية البرلمانية التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

وأكد الخولي، أن كل دولة لديها أولوية ورؤية محددة في استخدام الدبلوماسية البرلمانية كونها تمثل نوع من المبارزة السياسية ما بين وجهتي نظر في قضية محددة.

وقال الخولي، إن الدبلوماسية البرلمانية لديها العديد من الأوجه، فهناك دبلوماسية برلمانية ثنائية والتي تكون بين برلمان وبرلمان آخر أو متعددة الأوجه، مثل الخاصة بالمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي. وأشاد الخولي في هذا الإطار بالجهود التي حققها البرلمان العربي في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها، وهو الأمر الذي تعكسه النشاطات الملحوظة للبرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الخولي، أن نجاح الدبلوماسية البرلمانية يتطلب أيضاً معرفة طبيعة كل محفل دولي وإقليمي حتى تتحقق أفضل النتائج، مشدداً على أنه لابد وأن يكون هناك تعاون مستمر وتبادل للأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

وأوضح الخولي، أن نجاح الدبلوماسية البرلمانية يتوقف على قدرة النائب على التأثير في صنع قرار الطرف الآخر أو القدرة على تغيير سياساته أو قراراته، وهذا يتطلب توافر المعلومات لدى النائب ومعرفته بنقاط القوة والضعف لدى الطرف الآخر حول القضية التي يتم التباحث حولها، موضحا أن الأمانات العامة للبرلمانات والباحثين بها عليها مسئولية كبيرة في تزويد النواب بهذه المعلومات حتى يكون لديهم القوة في طرح أفكاره والوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها.

وفي ختام المحاضرة، أكد الخولي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أحد أهم أدوات القوة لدى الدولة لدعم سياساتها الخارجية والقدرة على طرح أفكارها ورؤيتها إزاء القضايا المختلفة.

النائب طارق الخولي الدبلوماسية البرلمانية البرلمان العربي العلاقات الخارجية مجلس النواب

الأكثر قراءة

بالأرقام.. أين وصل الوضع الوبائي لـ«كورونا» في مصر؟

رياح وارتفاع الموج.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

«التعليم» تصدر توجيهًا بشأن «امتحان أبريل»

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تخفيف مناهج الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

سهرة رمضانية وأمسية شعرية في قصر ثقافة القليوبية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين