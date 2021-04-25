البابا فرنسيس: أحدث فاجعة للمهاجرين في «المتوسط» تدعو للشعور بالخزي

قال البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأحد : إن "الآن هو وقت الشعور بالخزي" بعد أن ثارت مخاوف من غرق 130 مهاجرا في البحر المتوسط واتهمت منظمة تابعة للأمم المتحدة دولا بعدم الاستجابة لاستغاثاتها.

وقالت منظمة إس.أو.إس ميديتراني الإنسانية الفرنسية يوم الجمعة إن سفنا تجارية وسفينة تابعة لمؤسسة خيرية تجوب مياه البحر المتوسط بحثا عن زوارق المهاجرين عثرت على عشر جثث طافية بالقرب من زورق مطاطي مقلوب في المياه الدولية بالقرب من ليبيا يعتقد أن 130 شخصا كانوا على متنه.

وقال البابا للمئات في ساحة القديس بطرس خلال لقاء أسبوعي "أعترف لكم بأنني أشعر بألم شديد لوقوع مأساة أخرى في البحر المتوسط".

وأضاف : "هؤلاء من الناس، أرواح بشرية توسلوا على مدار يومين كاملين طالبين دون جدوى مساعدة لم تصل. إخواني وأخواتي لنسأل جميعنا أنفسنا في هذا الأمر، مأساة جديدة. فالآن وقت الشعور بالخزي".

وقالت صفاء مسهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة : إن "الدول وقفت موقف التحدي ورفضت التحرك لإنقاذ أرواح أكثر من 100 شخص".

وطلب البابا الصلاة على أرواح المهاجرين الذين هلكوا في البحر وكذلك "لمن يمكنهم المساعدة لكنهم يفضلون أن يشيحوا بوجوههم".

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول آلاف المهاجرين إلى اليمن الذي يعاني من استمرار الصراع المسلح للعام السادس على التوالي.

وذكر مكتب المنظمة في اليمن - في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" : أنه على الرغم من أن جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى إبطاء تدفق الهجرة، إلا أن أكثر من 3 آلاف و800 مهاجر وصلوا إلى اليمن في أول شهرين من عام 2021"​​​.

وأضاف أن المنظمة تعمل مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية على تزويد المهاجرين بالخدمات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الحماية والرعاية الصحية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد اتهم أمس ميليشيات الحوثي بقتل وإصابة مهاجرين أفارقة خلال فض اعتصام جرى في العاصمة صنعاء؛ للمطالبة بتحقيق دولي في مقتل مهاجرين بحريق اندلع بمركز احتجاز خلال الشهر المنصرم.