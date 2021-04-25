«الصحة»: وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة من بكين الثلاثاء

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا قادمة من بكين بعد غد الثلاثاء، بالإضافة إلى ورود دفعات جديدة الأسبوع المقبل من لقاحات فيروس كورونا من خلال مرفق كوفاكس.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، أن لقاحي فيروس كورونا المتوافرين في مصر سواء "سينوفارم" و"أسترازينيكا" أثبتا فاعليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التي أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أن فعالية لقاح أسترازينيكا تصل إلى 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة وحصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، كما أن لقاح سينوفارم أثبتت فاعليته بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الالتزام بتطبيق العزل

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.



من جانبها، أكدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عدم التهاون خلال الفترة الحالية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللجنة رصدت زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها فى سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.