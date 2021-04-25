الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة التضامن تستكمل الحلقات النقاشية لمستشار مفتى الجمهورية

مجدى عاشور
مجدى عاشور

تستكمل وزارة التضامن الاجتماعي الحلقات النقاشية للشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، والتى تذاع يومى الأحد والأربعاء أسبوعيًا طوال شهر رمضان فى الرابعة عصرًا ولمدة ساعة، وذلك فى بث مباشر على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

ومن المقرر أن يتناول الشيخ مجدى عاشور عددًا من القضايا والموضوعات التى تهم الرأى العام، وتتعامل معها وزارة التضامن من خلال برامجها المختلفة منها الغارمات وحماية الفتاة من العنف وختان الإناث والزواج المبكر ومودة وتنظيم الأسرة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الفساد وحقوق الأيتام وأهمية العمل،وغيرها من القضايا المختلفة.

ويرد الشيخ عاشور على أسئلة واستفسارات المتابعين من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك».

وأكدت وزارة التضامن أنها تعمل على العديد من القضايا من خلال برنامج “وعي” الذى يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، وهى قبول الأسرة لطفلها من ذوى الإعاقة ورعايته لتقدمه وتنمية مهاراته، الضرب والإهانة خاطئ فى تربية الأطفال لأنه يضعف شخصيته ويجرح كرامته ويعلمه العناد والعنف، احترام التنوع الديني فى المدرسة والجامع والكنيسة، استمرار الأولاد فى المدارس وتعليمهم شرط أساسي للحصول على  تكافل، الهجرة غير الشرعية تعرض حياة الشخص للخطر والملاحقة الأمنية من قبل سلطات دول المهجر.

أضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن البرنامج يقوم أيضا على تنظيم الأسرة، العمل كرامة فهو طريق الرزق والخروج من دائرة الفقر، إدمان المخدرات يؤدى إلى تدمير الصحة والتفكك الأسري، ثروة المرأة الحقيقة هى سلامة صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية، جواز البنت اقل من 8 سنة يعرض صحتها للخطر، بالإضافة إلى النظافة لمنع انتشار الأمراض المعدية.

مجدي عاشور إحالة إلى المفتي التضامن 6 حلقات

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