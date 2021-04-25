أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة، حتى الساعة السادسة و37 دقيقة صباح اليوم الأحد، بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 مليون حالة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 73ر3 مليون حالة، وبارتفاع طفيف عن نفس التوقيت أمس.

كما شهدت ولاية «مين» زيادة بنسبة 6ر0% في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالولاية إلى 59 ألفا و612 حالة.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 126 شخصا.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 32 مليون حالة، وفقاً لأحدث بيانات مستقلة أصدرتها جامعة جونز هوبكنز.

وحسب أحدث تقارير الجامعة، فإن إجمالي إصابات كوفيد- 19 في الولايات المتحدة وصل إلى 32 مليوناً و40 ألفاً و606 حالات، بعد تسجيل 54 ألفاً و231 حالة إصابة جديدة.

أما إجمالي الوفيات فبلغ 571 ألفاً و910 حالات بعد تسجيل 801 حالة جديدة.

وتعد كاليفورنيا الولاية الأكثر تضرراً من الجائحة في الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، بإجمالي 61 ألفاً و440 وفاة، تليها نيويورك بـ51 ألفاً و951.

وبالنسبة للإصابات، تأتي كاليفورنيا أيضا في الصدارة تليها تكساس ثم فلوريدا ونيويورك.