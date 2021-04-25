«التكنولوجيا والتعليم بسوهاج» تبدأ تدريب طلاب التربية العملية أونلاين

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تدريبات طلاب التربية العملية بكلية التكنولوجيا والتعليم عن طريق تطبيق التعليم الهجين من خلال المنصة التعليمية الخاصة بالكلية، وبمشاركة مشرفي المدرسة الميكانيكية والمدرسة الفنية.

وقال عزيز أن محاور التدريب تشمل تدريب الطلاب على المهارات التدريسية، التدريب علي مهارات التعلم الإلكتروني كأحد الأنماط التعليمية الحديثة، إلى جانب كيفية استخدام الوسائل التعليمية الإلكترونية المختلفة بما يؤهل الخريجين للتماشي مع متطلبات التحول الرقمي.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أنه تم تنظيم تدريبات التربية العملي بمشاركة المدرسة الميكانيكية والمدرسة الفنية، موضحاً أن الكلية بدأت تطبيق التعلم الهجين منذ بداية العام، ولأول مرة يتم مشاركة المجتمع المحلي في تطبيق هذا النظام في التربية العملية.

واوضح الدكتور محمد عبد اللاه المشرف الداخلي للتربية العملي بكلية التكنولوجيا والتعليم، أنه تم تطبيق التربية العملية بإشراف مباشر ومتابعة عميد الكلية، وبمشاركة ومتابعة مشرفين خارجيين للتربية العملية من مدرسة الثانوية الميكانيكية ومدرسة الفنية بنات، مشيراً إلى أنه شارك بالتربية العملي ٥٣ طالب وطالبة من قسم الكهرباء.

فيما ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات التعليمية، بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المحاسب أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور ناصر كشكي وكيل كلية الآداب، ومحمد نصر مدير الموارد البشرية بالجامعة.

وقد ناقش الدكتور أحمد عزيز خلال الاجتماع احتياجات المكتبات داخل الحرم الجامعي،حيث وافق رئيس الجامعة علي دعم المكتبات بمبلغ ٦٥٠ ألف جنيه وتزويدها بأحدث إصدارات الكتب والمراجع العلمية وذلك لخدمة الطلاب والخريجين.

وأكد عزيز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة علي تزويد مكتباتها وإثراء مقتنياتها لخدمة العملية التعليمية، وأيضاً تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك للمساهمة في البناء الفكري للمجتمع، إلى جانب حماية التراث والفكر الإنساني والحفاظ عليه وإتاحته للاستعمال.

وأضاف الدكتور أحمد سليمان، أن هذا الدعم سوف يشمل جميع مكتبات الكليات داخل الحرم الجامعي القديم والجديد، بالإضافة إلى المكتبة المركزية بالجامعة الجديدة التي تم افتتاحها في يناير الماضي وتخدم شريحة كبري من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.