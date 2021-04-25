أرمينيا تدعو لانتخابات مبكرة في 20 يونيو

بعد حديث بايدن عن الأرمن..

دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد إلى انتخابات مبكرة في محاولة لتجاوز انتقادات لأسلوب إدارته للصراع الذي اندلع العام الماضي في إقليم ناجورنو قرة باغ.

وجاءت استقالة باشينيان المتوقعة بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن : أن المذابح التي تعرض لها الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية عام 1915 تشكل إبادة جماعية، في خطوة رحب بها الأرمن في أنحاء العالم و استنكرتها تركيا.

وقال باشينيان لبايدن : إن قراره التاريخي يمثل ركيزة أمنية لأرمينيا بعد صراع ناجورنو قرة باغ، الذي ساندت فيه تركيا أذربيجان.

وتعرض باشينيان لضغوط كي يستقيل منذ فقد المنحدرين من أصل أرمني أراضي خلال قتال في الإقليم ومحيطه مع أذربيجان المجاورة العام الماضي.

وأعلن باشينيان : أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في 20 يونيو .

وقال على صفحته على فيسبوك إنه يعيد السلطة إلى المواطنين بعدما منحوه إياها، وذلك كي يتسنى لهم تقرير مستقبل الحكومة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وقال الكرملين إن باشينيان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأطلعه على مسألة الانتخابات والموقف بشأن منطقة ناجورنو قرة باغ التي يوجد فيها حوالي ألفين من قوات حفظ السلام الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم .. قدم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، مضيفا "لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية في البلاد يوم 20 يونيو المقبل، أقدم اليوم استقالتي".

وكان باشينيان أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، ستجري في 20 يونيو المقبل، لافتا إلى أنه سيستقيل رسميًا من منصبه في إبريل الجارى، لبدء آلية حل البرلمان، لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.