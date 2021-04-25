اجتماع بين رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء العراقي لبحث فاجعة حريق بغداد

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، بعقد اجتماع بين رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء العراقي لبحث قضية حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد إلى 82 قتيلا و 110 مصابين، ذكرت ذلك النبأ قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

ووقع الحريق أمس في مستشفى (ابن الخطيب) الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بكورونا.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، بالتحقيق في حادث حريق المستشفى.

وأمر الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، واستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانوني.

وطالب بمنح عائلات "شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج العراق".

الحادث

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى الذين سقطوا في الحريق الضخم الذي اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كورونا بالمستشفى.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، أمر في أعقابه بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث، معتبرا ما حصل مسا بالأمن القومي العراقي.

يذكر أن الدفاع المدني أعلن مساء أمس أن فرقة سيطرت على الحريق الذي بدأ بانفجار اسطوانة أكسجين حسب ما أكد شهود العيان، لافتا إلى أن المستشفى يخلو من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، والأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلينية سريعة الاشتعال.