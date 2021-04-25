تنسيقية الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

أحمد فتحي: عيد تحرير سيناء سيظل محفورًا في نفوس كل المصريين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء الغالية.

وقالت التنسيقية فى بيان لها: جهدٌ كبير بذل خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع الإرهاب على هذه الأرض المقدسة وبطولاتٌ سطرها أبناء مصر بدمائهم للدفاع عن مقدرات الوطن.

حفظ الله أرض الفيروز حفظ الله مصر، وجعلها عصية أبد الدهر على كل المعتدين.

كما هنأ أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال فتحي، في بيان له اليوم، أن عيد تحرير سيناء يجعلنا نتذكر البطولات الكبيرة التي قام بها الجيش المصري العظيم لاستعادة كل شبر من أرض سيناء الغالية، مؤكدا أن هذا اليوم سيظل محفورًا في نفوس كل المصريين لأنه دليل على قدرة الجيش المصري في استرداد أراضي الدولة المصرية والدفاع عنها أمام أي عدو.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جنودنا الأبطال قدموا أغلى الدماء والتضحيات من أجل تحرير سيناء، واستعادتها مرة ثانية من الاحتلال، موضحا أن أبطال الجيش والشرطة يسطروا الآن ملحمة جديدة لتطهير أرض الفيروز من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.