الأحد 25 أبريل 2021
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سياسي

نقيب المحامين في ذكرى تحرير سيناء: لها مكانة عظيمة سطرتها دماء الشعب

رجائي عطية
رجائي عطية

تقدم نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والفريق أول/ محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال عطية: هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين جميعًا ستظل مضيئة في قلوبهم وعقولهم، وتخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة قيد الله فيها أبطالًا وجنودًا أوفياء عاهدوا الله على بذل أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن وفي سبيل استرداد سيناء من المحتل الغاصب.

وأكد أن شبه جزيرة سيناء تحظى بمكانة غالية متميزة في قلب كل مصري، مكانة صاغتها الجغرافيا، وسجلها التاريخ، وسطرتها سواعد و دماء المصريين على مر العصور، فسيناء هي الموقع الاستراتيجي المهم، والمفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته.

وجاء نص التهنئة كالتالي:
يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نقابة المحامين وجموع المحامين المصريين، أن أتقدم بخالص التهنئة إلى معالي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والفريق أول/ محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأؤكد أن هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين جميعًا ستظل مضيئة في قلوبهم وعقولهم، وتخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة قيد الله فيها أبطالًا وجنودًا أوفياء عاهدوا الله على بذل أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن وفي سبيل استرداد سيناء من المحتل الغاصب.

كما أؤكد أن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية أرض الوطن، وعلى جميع فئات الشعب المصري أن تستلهم روح النصر منها لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته.

إن شبه جزيرة سيناء تحظى بمكانة غالية متميزة في قلب كل مصري، مكانة صاغتها الجغرافيا، وسجلها التاريخ، وسطرتها سواعد و دماء المصريين على مر العصور، فسيناء هي الموقع الاستراتيجي المهم، والمفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته.

أدعو المولى – عز وجل – أن ينعم على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ أهلها وقيادتها من كل مكروه وسوء.

رجائي عطية نقيب المحامين سيناء ذكرى تحرير سيناء السيسي

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