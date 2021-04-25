أسقف بني سويف يترأس قداس أحد الشعانين بحضور عدد من الآباء الكهنة

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف المطرانية بمشاركة آباء الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة بالايبارشية وبدون حضور شعبي.

كما ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا اسفطانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس أحد الشعانين بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمدينة سمسطا بحضور 25% من الشعب طبقا لمساحة الكنيسة وحصولهم علي دعوات حضور ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.

وكانت إيبارشية السيدة العذراء ببني سويف في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها لدعم جهود الدولة المصرية في مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد.

وقرر نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس تعليق كافة الصلوات بالكنائس بما فيها القداسات الإلهية اعتبارا من 17 أبريل الحالى لمدة 3 أسابيع كما اعتذرت الايبارشية عن أي استقبالات رسمية وشعبية مساء يوم العيد وصباح يوم العيد لسلامة الجميع وخاصة مع الارتفاع الكبير في عدد من الإصابات خلال الموجة الثالثة لوباء كورونا المستجد.

وقدم ديرا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش ممثلا في القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من الأسر البسيطة من الإخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتحتوي كرتونة المواد الغذائية علي كميات من الزيت والأرز والسكر والشاي والسمن والعدس والفول والمكرونة تم تسليمها لهذه الأسر عن طريق أئمة بعض مساجد المدينة، وذلك تتويجا لعلاقات المودة والمحبة القوية التي تجمع مسلمي وأقباط مركز ناصر بوش بمحافظة بني سويف.

الأنبا غبريال

كنيسة السيدة العذراء

كنيسة السيدة العذراء