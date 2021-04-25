محافظ مطروح يشدد على الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا

شدد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد بكل حزم، موجها لرؤساء مدن ومراكز المحافظة بالمتابعة المستمرة مع التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنظيم حملات التفتيش على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية، ووسائل لمواصلات العامة ، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

ووجه محافظ مطروح، لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة ، بتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية والخدمية والمواقف والأسواق بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، مع التشديد على عدم دخول المباني العامة والخدمية بالمحافظة بدون كمامات طبية.

وأكد محافظ مطروح على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، حرصا على سلامة وصحة الجميع والتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استمرار اعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالاحياء ال 6 بنطاق المدينة والعزب حيث تم رفع اكثر من 55 الف طن قمامة خلال 4 اشهر بمعدات وسيارات مجلس المدينة.

وأشار جاب الله الي انه يتم يوميا رفع أكثر من 450 طن قمامة من الاحياء 6 والعزب من خلال رجال جهاز النظافة والاحياء بمجلس المدينة علي مدار اليوم .

وناشد المواطنين بالقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساءا لرفعها من الشوارع عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه سيتم مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة حتي مزار كليوباترا والمدخل الشرقي وتجمعات اسكان الشباب 1 و2 بعلم الروم والطريق الدولي واستكمال انارة تجمعات الكميلات بالاضافة الي الردود على شكاوي المواطنين بعمل صيانة لاعمدة الانارة بمناطق السواني والافراد والريفية والامام مالك وليسيكو وحي الزهور والشروق بالكيلو 7.