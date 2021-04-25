هونج كونج وسنغافورة ستعلنان بدء فقاعة سفر بينهما اليوم

من المقرر أن تعلن هونج كونج و سنغافورة، اليوم الأحد، بدء تطبيق فقاعة السفر بينهما في 26 مايو المقبل، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك بعد الإرجاء أكثر من مرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أشخاص، طلبوا عدم ذكر هويتهم: إن الرحلات الجوية وفقا للاتفاق، الذي سوف يتيح السفر بين المدينتين دون الخضوع للحجر الصحي، ستبدأ 26 مايو المقبل.

وسيتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بحلول 26 يونيو المقبل، في حال لم يحدث أي تفش لفيروس كورونا في أي من المدينتين.

وتعمل هونج كونج وسنغافورة على إنشاء ممر سفر بينهما منذ أشهر، وذلك عقب إلغاء خطط تدشين فقاعة السفر في نوفمبر الماضي بسبب تفشي الفيروس في هونج كونج.

وكانت سنغافورة وهونج كونج قد قالتا، الأسبوع الماضي، إنه لم يتم بعد تحديد موعد لاستئناف المباحثات بشأن فقاعة السفر، "ولكنهما ستفعلان ذلك في القريب العاجل".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأحد، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 147 مليونا و91 ألفا و849 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و113 ألفا و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و730 ألفا و121 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.