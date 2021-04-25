ارتفاع أسعار الخضروات بالوراق.. والتجار: بدأت في الانخفاض

ارتفاع أسعار الخضروات بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعا كبيرا بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، الأمر الذي استغاث منه الأهالي وطالبوا بعودة انخفاض الأسعار مرة أخرى.

-ارتفاع أسعار الخضروات للضعف

وارتفعت أسعار الخضروات حيث سجل الخيار ١٠ جنيهات للكيلو بعد أن كان أقل من ٥ جنيهات، والملوخية ١٥ جنيها للكيلو والتي كانت لا تتجاوز الـ٦ جنيهات، فيما ارتفع سعر كيلو الكوسة من ٥ لـ٨ جنيهات، والفلفل الألوان من ٤ لـ١٠ جنيهات، فيما تضاعف سعر الطماطم من ٤ جنيهات لـ٨ جنيهات، أيضا البطاطس وصلت لـ٩ جنيهات للكيلو بعد أن كانت بـ٣ جنيهات، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك استقرت ولم تشهد ارتفاعا.



-الأهالي تستغيث من ارتفاع الأسعار.

تقول نوال محمود إن منذ بداية شهر رمضان الكريم وهناك زيادة في الأسعار تدريجيا حتي أصبحت زيادة للضعف مما مثل على الأهالي ضغطا كبيرا، لافتة إلى شهر رمضان معروف بالمأكولات والخضروات إلا أن ارتفاع الأسعار جعل العديد من الأهالي تدخر في بعض المأكولات.

وأضافت مرفت محمد صاحبة الـ٤٠ عاما إحدى سكان منطقة الوراق، أن ارتفاع الأسعار غير مبرر خاصة وأنه زيادة للضعف وأكثر، مؤكدة أن في حال في وجود زيادة جنيها أو أكثر لم تحدث أزمة لدى المواطنين إلا أن الزيادة حدثت بشكل كبير أثرت بالسلب على الأهالي خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أوضحت مني طه أحدى سكان منطقة الوراق أن هناك العديد من التجار استغلوا إقبال المواطنين بشكل كبير على الشراء وقاموا برفع الأسعار على اعتبار أن شهر رمضان الكريم موسم لهم سنويا ينعش حركة البيع والشراء.



-التجار تؤكد عودة انخفاض الأسعار.

قال عبده محمد أحد البائعين في السوق إن الزيادة بدأت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وارتفاع الأسعار جاء بسبب زيادة الإقبال والطلب وانتعاش حركة البيع والشراء، إلا أن الأسعار تعاود الانخفاض خلال الأيام الجارية.

ومن جانبه أوضح رضا السيد أحد البائعين، أن تلك الفترة تسمي بفاصل العروات هي فترة تأتي بين الفصول وبين بعضها وفي الوقت الحالي هي فاصل العروات بين الشتاء والصيف والتي يكون فيها الإنتاج قليل وهذا ما يؤدي لرفع الأسعار.

أضاف حسين أحد البائعين إن ارتفاع حرارة الصيف تتسبب في زيادة الإنتاج وهذا ما يجعل أن المحصول سوف يزداد خلال الفترة المقبلة وبالتالي سوف تعاود الأسعار في الانخفاض بشكل تدريجي.

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق

الأسواق في الوراق