الأزهر يبحث موقف طلاب المعاهد الأزهرية من انتهاء الدراسة

كشف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن موقف المراحل التعليمية بقطاع المعاهد من القرارات الأخيرة الخاصة بالتربية والتعليم، والمتعلقة بإنهاء الفصل الدراسي الثاني وموعد إجازة نهاية العام لصفوف النقل.

وقال الضويني في تصريحات، الأحد، إن الأزهر الشريف يدرس الأمر لبحث موقف الفصل الدراسي الثاني وإجازة نهاية العام، بالنسبة لصفوف النقل بقطاع المعاهد.

قرار التعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

المدارس الدولية

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وسيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني، وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع، وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل نهاية الأسبوع.

وتعرب الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى، وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وتطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية بأنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين، والله الموفق والمستعان.