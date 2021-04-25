توريد 11 ألف طن قمح إلى الصوامع والهناجر والشون بالغربية

سنابل الخير

أعلنت محافظة الغربية، انه في إطار المتابعة المستمرة لتوريد محصول القمح والوقوف على الكميات التي يتم توريدها بالصوامع والهناجر والشون يوميًا، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية في صومعة مدينة طنطا لمتابعة توريد القمح، حيث أوضح المهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين بالغربية، أن ما تم توريده حتى اليوم من محصول القمح بلغ ١١٠٩٥ طن و٩٤٤ كيلو بنسبة ٨.٤ ٪ من المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ ١٣١٣٣٨ طن، مشيراً إلى أنه تم حصاد ٢٢١٠٠ فدان من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا العام والبالغة ١٣١٣٣٨ فدان.

والجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد قام منذ فترة، بتشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير الإدارة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد، حيث يبلغ عدد مواقع التخزين ٢٢ موقع وتستوعب جميع الكميات المستهدف توريدها من المحصول.



وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمتابعة والمرور على الصوامع والهناجر والشون للتأكد من حسن تخزين المحصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم إتلافه أو الضرر به، والتزام الموردين بتعليمات وضوابط توريد محصول القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها على الوجه الأكمل.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة تسهيل عملية التوريد على المزارعين وتوريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس والتنظيم الجيد لاوقات واماكن وصول الموردين لاماكن التوريد الحفاظ علي كافة الشروط، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

