وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالسعي للحصول على أكبر كمية من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلى والدولى، مع وضع برنامج زمني بما سيتم توفيره من لقاحات خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للتوسع فى عمليات التطعيم للمواطنين.

وتشهد مصر هذه الأيام ارتفاع في أعداد المصابين بالفيروس بالتزامن مع الموجة الثالثة، حيث تخطت الإصابات حاجز 800 إصابة يومية، وتسعى وزارة الصحة في نفس الوقت إلى زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات لزيادة شريحة الحاصلين عليه.

الدستور في السطور التالية تستعرض خطة مصر للحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا

550 ألف مواطن حصلوا على اللقاح

حصل 550 ألف مواطن حتى الآن على لقاح كورونا الذي بدأت وزارة الصحة والسكان في تلقيح كبار السن وذوي الأمراض المزمنة به في بداية مارس الماضي، بعد الانتهاء من تطعيم حوالي 10 آلاف شخص من الأطقم الطبية في جميع المستشفيات.

وعملت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الوزارات، على تجهيز مقار ومراكز تقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، بتخصيص 40 مركزًا للعمل طوال أيام الأسبوع، ورفع كفاءة العديد من المراكز وتأهيلها لاستقبال المواطنين، كما وجهت وزيرة الصحة بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.



تنويع مصادر اللقاح

تعاقدت مصر مع عدة شركات دولية لتنويع مصادر حصولها على اللقاح، ومنحت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"كوفيشيلد-أسترازينيكا" (إنتاج شركة معهد أمصال الهند - سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا.

واستسلمت مصر الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا في يناير الماضي، وستصل مصر بنهاية الشهر الجاري 5 ملايين جرعة من خلال تحالف كوفاكس، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، كما حصلت على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد عبر شركات مختلفة، حسب تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد.

واتفقت مصر مع شركة سينوفارم للحصول على اللقاح الصيني، واستقبلت وزارة الصحة المصرية في ديسمبر الماضي، أولى شحنات اللقاح بواقع 50 ألف جرعة، وحرصت مصر على التعاقد مع هذا اللقاح الذي أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

كما اتفقت مصر مع شركة استرازينيكا على توريد 20 مليون جرعة من لقاح كورونا قابلة للزيادة، وتعاقدت مصر مع التحالف الدولي للقاحات “جافي” لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، على أن تصل جرعات اللقاح الخاصة بالأطقم الطبية في الربع الأول من العام الجاري، ويعطي التحالف الدولي للقاحات الدول متوسطة ومنخفضة الدخل هذه اللقاحات.

تصنيعه في مصر

وقعت مصر منذ بدء تصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا اتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية المصنعة للقاح لانتاجه في مصر، وبالفعل اتفقت وزارة الصحة مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها، بالتعاون مع شركة "فاكسيرا"، وتم الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20– 60 مليون جرعة سنويًا.

كما اتفقت شركة مينا فارم للأدوية مع الشركة المصنعة للقاح سبوتنيك الروسي على نقل التكنولوجيا لتصنيعه في مصر وليس تعبئته فى زجاجات فقط، ونقل الهندسة الوراثية للقاح بمراحلها المختلفة.