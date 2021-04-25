في ذكرى ميلاده.. علي بدرخان صاحب أعظم أفلام السينما مع السندريلا

أفلامه كانت تحمل في مضمونها رسائل وقضايا مجتمعية، استطاع بها أن يحصد الجوائز والتكريمات، نظرا لبصمته وأسلوبه الخاص ورؤيته في أعماله الفني ظل اسما لامعًا فى تاريخ السينما المصرية، رغم ابتعاده عن الإخراج لمدة 13عامًا.

وقدم 14 فيلما حتى الآن، كما أنه يلعب دورا مهما فى تخريج أجيال من السينمائيين، هو علي بدرخان المخرج الكبير يحتفل بعيد ميلاده ال 73 اليوم الموافق 25 إبريل. وترصد "الدستور" أهم محطات في حياته..

- نشأته

ولد المخرج الكبير علي بدرخان في 25 أبريل 1946 وهو نجل المخرج أحمد بدرخان ونشأ "بدرخان" في منزل واحد من أهم المخرجين في جيله، وهو المخرج أحمد بدرخان، الذي شجع نجله لاقتحام عالم السينما، حتى إنه رفض أن يوقع على استمارة التحاق نجله بالكلية البحرية، حتى يجبره على الالتحاق بمعهد السينما، ودراسة الإخراج.

- بداياته الفنية

وبدأ مشواره الفني كمساعد مخرج، في عدد من الأعمال أبرزها "أرض النفاق"، "نادية"، "الاختيار"، "العصفور"، وغيرها قدم للسينما عددا من الأعمال المهمة، أبرزها "شفيقة ومتولي"، "الكرنك"، "الجوع"، "الراعي والنساء"، "أهل القمة" الذي دخل قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، بينما يعتبر فيلم "الرغبة" هو آخر أعماله الفنية أنشأ بدر خان "الأكاديمية السينمائية" لنقل خبراته الفنيه في مجال الإخراج إلى الطلاب الراغبين فى التعلم لتقديم أجيال واعية بأهمية السينما ومتمكنة من فنياتها.

- زواجه من سعاد حسني

تعرف علي بدر خان على سعاد حسني أثناء تصوير فيلم نادية من إخراج والده المخرج أحمد بدرخان، حيث كان يعمل مساعد مخرج لوالده وتزوجها بعد تصوير الفيلم، واستمر هذا الزواج لمده 11 عامًا وإخرج في هذه الفترة عده أفلام من بطوله زوجته وكانت من أعظم أفلام السينما المصرية مثل فيلم الكرنك وشفيقة ومتولي وفيلم الحب الذي كان، بالإضافة إلى فيلم الراعي والنساء، وهو آخر أفلامها وتم تصويره بعد عدة سنوات من طلاقهما.

- غيابه عن الأعمال الفنية

وعن غيابه اليوم عن الساحة الفنية، صرح في أحد لقاءاته: لأني لا أريد التواجد في عمل سينمائي لمجرد القول إن بدرخان موجود، كما أني لا أرغب في إضاعة وقتي في أعمال تعاني من "عقدة الخواجة"، وتسقط في فخ "التقليد الأعمى"، وهما من أبرز عيوب الفن السينمائي اليوم.