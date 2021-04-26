الطريق إلى تعمير سيناء.. مشاريع حولت أرض الفيروز إلى مستقبل أفضل

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى تحرير سيناء الغالية، بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات.



وتسعى الحكومة خلال الفترة الماضية على تعمير أرض الفيروز بالمشروعات المختلفة، فخلال الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ 146 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات جنيه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء شمال سيناء، من بينها 3 مدن جديدة و11 تجمعا تنمويًا ومنطقة لوجستية.

"إسكان اجتماعي"

وبكُلفة 136 مليون جنيه، تم تنفيذ 832 وحدة إسكان اجتماعي بالعريش منقسمه إلى 472 وحدة سكنية تم الانتهاء منها في 2016 بكلفة 68 مليون جنيه بحي السبيل، 360 وحدة سكنية تم الانتهاء منها في 2016 بكلفة 68 مليون جنيه بالعريش (نخل - بئر العبد - الحسنة)، لتوفير مسكن ملائم لـ3744 نسمة.



"مزرعة سمكية"

إنشاء مزرعة سمكية بقرية أم شيحان بمحافظة شمال سيناء، لاستغلالها في الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية بمساحة فدانًا واحدًا، وذلك لزيادة الإنتاج السمكي البحري.



"شبكة طرق"

تم إنشاء شبكة واسعة من الطرق ضمت إنشاء 26 طريقًا بلغت أطوال 2022 كيلو مترًا، وفي مجال البينة التحتية تم تطوير مطار البردويل الدولي للأغراض المدنية، إضافة إلى تطوير مطار العريش الدولي، وجارٍ تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءته؛ ليضاهي الموانئ الأخرى على ساحل البحر المتوسط.



"محطة تحلية"

تم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية الشيخ زويد، كما تم الانتهاء من حفر أكثر من 30 بئرًا سطحية وعميقة بمناطق الشيخ زويد - رفح - نخل – الحسنة.



"قطاع الصحة"

تنفيذ مشروعات فى قطاع الصحة بقيمة 605 ملايين جنيه، من بينها إنشاء وتطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزى وبئر العبد المركزى ونخل المركزى، وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة، كما تم إنشاء صالة مغطاة بمدينة العريش تتسع لعدد 2000 شخص بقيمة 92 مليون جنيه.



"التعليم"

تم إنشاء جامعة الملك سلمان ولها 3 أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بالإضافة إلى جامعة العريش والعديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية ورفع كفاءة المدارس الحالية.



"الصناعة"

تطوير مصنع العريش للأسمنت فضلا عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وتأهيل تجهيز البنية التحتية الأساسية للعديد من المصانع، كما يجرى العمل في مشروع شرق بورسعيد، وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجيستية ومزارع سمكية.