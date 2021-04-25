«الوباء القاتل».. كل ما تُريد معرفته عن «الملاريا» وأعراضها

يصادف اليوم، اليوم العالمي لمرض الملاريا والتي تعد واحدة من الأسباب الرئيسية في العالم للموت، وتؤدي لإصابة نصف مليار بالمرض، وموت حوالي 2 مليون في جميع أنحاء العالم سنويًا إن مرض الملاريا هو عبارة عن عدوى ناجمة عن طفيلي أُحادي الخلية، يتغلغل لمجرى الدم عن طريق لسعة البعوض من نوع الأنوفيلية وفي ذلك السياق ترصد الدستور ابرز المعلومات عن مرض الملاؤيا

- كيف ينتقل المرض؟

ينتقل المرض وأعراضه عن طريق أنثى البعوض، التي تحمل فيروس الملاريا في غددها اللعابيةعندما تقوم الأنثى بلسع المريض فإنها تدخل الفيروس الذي يكون في حالة سبات إلى مجرى دم المريض عندما يدخل الفيروس إلى الجسم فإنه ينتقل مع مجرى الدم ليصل إلى الكبد، وهناك يمر بالعديد من الانقسامات داخل خلايا الكبد، وفي نهاية الأمر تستمر هذه الانقسامات في الحدوث في كريات الدم الحمراء ويتم تدمير خلايا الدم الحمراء، من خلال إطلاق مواد سامة إلى مجرى الدم، هذه المواد تسبب حدوث رد فعل مناعي، وبالتالي تؤدي لظهور أعراض الملاريا



- أعراض الملاريا

تظهر أعراض الملاريا بشكل عام، في غضون أسابيع معدودة بعد لسعة البعوض. توجد هناك أنواع معينة من الفيروس التي بإمكانها أن تبقى في الكبد بحالة سبات، دون أن تسبب ظهور أعراض فورية. قد يصبح الطفيلي، في هذه الحالات، فعالاً بعد أشهر وحتى سنوات من التعرض للسعة البعوض قد تظهر أعراض الملاريا بعد 6-8 أيام من لحظة التعرض للطفيلي.

تشمل الأعراض غالبًا:

1- الحمَى التي ترافقها القشعريرة

2- انخفاض مفاجئ بدرجة الحرارة يمكن أن يترافق مع فرط التعرق

3- صداع غير مبرر

4- الآم العضلات

5- الشعور بالإغماء عند الجلوس أو الوقوف السريع جدًّا

- تشخيص الملاريا

يتم التشخيص عن طريق التاريخ الطبي للمريض، وبحسب الأعراض التي يشعر بها المريض يمكن في الفحص الجسدي الكشف عن تضخم الطحال ويجب فحص القدرة على تخثر الدم، مستوى الصفائح الدموية وكريات الدم الحمراء، ووظائف الكبد والكلى ويجب خلال العلاج بالأدوية إجراء الفحوصات مرة أخرى، من أجل متابعة سير المرض والتأكد من أن عدد الطفيليات آخذ في الانخفاض