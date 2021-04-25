أبرزهم محمود ياسين.. فنانون برعوا في لعب دور «المجند» بالسينما

لم تخلوا السينما المصرية من الفنانين العظماء الذين نجحوا في ترك بصمة واضحة، وأعمال عظيمة خالدة في تاريخ الفن المصري، فاستطاع عدد كبير من الفنانين أن يقوموا بتجسيد دور "الجندي المصري"، المضحي بحياته في سيبل تحقيق النصر ورفع علم وكرامة بلدة أمام كل عدوان خارجي.

ومن أهم الفنانين الذين لبعوا هذا الدور العظيم، كان الفنان الراحل محمود ياسين وأحمد ذكي، الفنان نبيل الحلفاوي، وغيرهم من فنانين عظماء.

وفيما يلي ترصد "الدستور" 5 فنانين قامو بتجسيد دور الجندي المصري في السينما المصرية.

- محمود ياسين

هو من أبرز وأعظم الفنانين المصرين،الذي استطاعوا تجسيد دور "الجندي المصري" بكل سهولة وبراعة في الأداء حيث تحتوي السينما المصرية علي الكثير من أعماله الفنية الهامة والعظيمة، ومن أهم الأدوار التي قد جسدها وخلدها في السنما المصرية بموهبتة العظيمة هو دور الجندي المصري الشجاع والمخلص لبلدة، وكان ذلك في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية علي الممر"، وقد أستطاع أن يصور الجندي المصري في صورة الشجاع والمخلص والمضحي والمدافع عن وطنه تحت أي ضغط وأمام كل عدوان.

- أحمد زكي

أحمد زكي هو من أهم من أنجبت السينما المصرية من فنانين لما تركه لنا من أعمال فانية عظيمة وخالدة، ولما له من موهبة عظيمة ونادرة لن تتكرر، فقد قام الفنان الكبير أحمد زكي بتجسيد الكثير من الأدوار الرئعه وقام أيضا بتجسيد دور الجندي المصري في عمل من أهم الاعمال التاريخية هو "أبناء الصمت، العمر لحظة"، وقد أستطاع بموهبتة أن يصور الجندي المصري الشجاع بصورة البسالة والأستعداد للقتال في سبيل تحقيق النصر لبلدة والذي قد دفع حياته مقابل تحقيق ذلك.

- عزت العلايلي

الفنان القدير عزت العلايلي، قام بالعديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية الناجحة والتي تركت أثر كبير في تاريخ السينما، وهو من أهم من جسدوا دور الجندي المصري في السينما المصرية في فيلم " الطريق الي ايلات"، والذي يعد من أهم الأفلام المصرية التي تحدثت حرب الأستنزاف 1969، والذي يحكي نجاح القوات المصرية في تدمير سفينتين حربيتين للجيش الاسرائيلي، وتضحيت الجنود المصرية بأرواحهم في سبيل الوطن وتحقيق النصر.

- نبيل الحلفاوي

نبيل محمد الحلفاوي، وهو فنان مصري قدير قد قدم العديد من الاعمال الفنية الكبيرة في السينما والمسرح والتلفزيون المصري أيضًا، ومن أهم أعمالة والتي أدى فيها دور الجندي المصري في أفضل صورة له في فيلم من أهم الافلام المصرية التي قد تحدثت عن حرب الاستنزاف والتي سبقت حرب أكتوبر، هو فيلم "الطريق الي ايلات"، فقد صور الجندي المصري بأنه علي استعدتد بالتضحية بحياتة مقابل أن تنتصر بلدة أمام العدو.

- صلاح السعدني

صلاح السعدني، وهو من أهم وأكبر الفنانين المصرين اللذين قد أضافوا للفن المصري، وقد قام بدور من أهم الأدوار التى من الممكن أن يقوم بها ممثل مصري وهو تجسيد الجندي المصري أثناء دفاعه عن وطنة في المعركة ضد العدو الصهيوني، وذلك في فلمين من أهم الأفلام التي قد خلدتها السينما المصرية ولا زالت تعرض حتي الأن بهدف إحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وهما فلمي " الرصاصة لا تزال في جيبي"، "وأغنية علي الممر".