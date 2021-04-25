7629  إصابة بفيروس كورونا في بولندا أرمينيا

سجلت وزارات الصحة في بولندا وأرمينيا لما يقرب إلى 7629 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأحد: أنه تم تسجيل 7219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و758 ألفا و 846 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا : إنه تم تسجيل 193 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و 413 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونين و 439 ألفا و412 شخصا.

أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 213 ألفا و288 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم /الأحد : أن هناك 720 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 193 ألفا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4018 وفاة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأحد، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و091 ألفا و 849 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و113 ألفا و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و730 ألفا و121 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.