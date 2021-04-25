رياح وارتفاع الموج.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 27 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من اليوم الأحد الموافق 25 أبريل، وحتى الثلاثاء الموافق 27 من الشهر ذاته.

واشار «شاهين»إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم، لافتًا إلى أن طقس الأحد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.



- حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، نوه "شاهين" بأنها ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية والبحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



- طقس الإثنين

وقال "شاهين" إنّه بدءًا من غدُا الإثنين، سيكون هناك انحفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.



- حالة الرياح

ومن المتوقع أن يشهد يوم الاثنين، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتقتصر يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.



-طقس الثلاثاء

وولفت إلى استمرار انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، الثلاثاء، ليسود الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد مع نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.