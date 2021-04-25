تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة بلبيس

بتكلفة 8 مليون جنيه

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس انتظام سير أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة بلبيس والتي شملت شوارع (بورسعيد - سعد زغلول - الدوكار- الشيخ عمر) بتكلفه إجمالية بلغت ٨ مليون جنيها.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أوضح المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس إنه جاري تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع (بورسعيد - شارع سعد زغلول-شارع الدوكار- شارع الشيخ عمر ) بالمدينه بتكلفه إجمالية بلغت ٨ مليون جنيها.

أوضح رئيس المركز أنه جاري أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول ٩٥٠ متر وبعرض ١٠ متر،و تم الإنتهاء من الأعمال التمهيدية بشوارع (سعد زغلول بطول ٩٣٠ متر مربع وبعرض ١٠ متر و الدوكار بطول ٧٥٠ متر وبعرض ٧ متر وشارع الشيخ عمر بطول ٨٨٠ متر وبعرض ١٠ متر) فضلا عن رفع كفاءة طريق الكليه الجويه الخلفي إستعداداً للبدء في أعمال الرصف لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

و فى سياق متصل تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال التوسعة الجارية بكوبري صفط على طريق الزقازيق / أبو حماد والمقامة بتكلفة 5 مليون جنيه ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق / أبو حماد / العباسة بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ.