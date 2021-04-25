بيل جيتس يؤكد عودة الحياة إلى طبيعتها في 2022

كورونا سينتهي..

أكد الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها تماماً بحلول عام 2022، على الرغم من مضي أشهر على توقع آخر كان أدلى به في سبتمبر من العام الماضي.

واعتبر جيتس، أن فيروس كورونا المستجد سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة.

وأشار قطب مايكروسوفت اليوم الأحد، إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا يرتفع في البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتالي فإن سهولة تأمين جرعات اللقاحات واردة، وكذلك مشاركتها مع الدول الأخرى.

كما أصر الرجل البالغ من العمر 65 عاماً على أن الاستعداد للأوبئة المستقبلية أضحى أولوية قصوى، مؤكداً أن الخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا.

وأضاف أنه بسبب ما فعله كورونا، فإن الخطأ لن يتكرر، مبدياً قلقه في حال لم يتعلم العالم دروساً من الجائحة.

وعن احتمال عودة الحياة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية عام 2022، توقع غيتس ذلك، لافتاً إلى أن هناك بعض التساؤلات مازالت موجودة حول مدى اتساع نطاق استخدام اللقاحات.

كما اعتبر أن المعضلة تكمن فقط في تفاوت حملات التطعيم من دوله لأخرى لا أكثر.

كورونا في العالم

يشار إلى أن العالم كان سجل خلال الساعات الماضية عدداً قياسياً يومياً لإصابات كورونا، حيث بلغ أكثر من 893 ألفا، نظرا بشكل أساسي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في الهند، وفق تعداد لفرانس برس السبت.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,088,103 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية امس السبت.

وتأكدت إصابة أكثر من 145,544,640 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.