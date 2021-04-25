التحريات في اتهام عامل باختطاف فتاة وهتك عرضها بالسلام: أوهمها بالزواج

أقنعها بترك منزل والدها

تستكمل " الدستور" نشر الأوراق الكاملة علي حول اتهام عامل، باختطافها وهتك عرض طفلة بمنطقة السلام، في القضية رقم 15620 لسنة 2020 جنايات السلام ثان و المقيدة برقم 3255 لسنة 2020 کلي شرق القاهرة، وفي هذا التقرير ننشر تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

و جاء بأقوال معاون مباحث قسم السلام ثان - ان تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة من قيام المتهم بإيهام المجني عليها و اقناعها بالزواج منه مما دفعها الى ترك منزلها و الذهاب برفقته فقام بهتك عرضها بغير قوة او تهديد .

- أقوال المجني عليها

كما جاء بأقوال (س .ص) - 15 سنة - طالبة -بقيام المتهم باستدراجها إلى محل سكنه و قام بتجريدها من ملابسها و قام هو الآخر بالتجرد من ملابسه ولامس مواطن العفة قاصدا التوغل في اعمال الفحش وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

و كانت قد أحالت النيابة العامة بشرق القاهرة، عامل، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختطاف طفلة وهتك عرضها بمنطقة السلام.

وجاء في قرار الإحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (ع. س)، 23 سنة، عامل مقيم السلام ثان "محبوس" لأنه في يوم 6 يوليو2020، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، محافظة القاهرة، خطف المجني عليها الطفلة (س. ص) بالتحيل بأن أوهمها بالزواج منها و اصطحبها لمسكنه قاطعا صلتها بذويها.

- تفاصيل الواقعة

وأضاف قرار الإحالة انه وقد اقترنت تلك الجناية بجاية هتك عرض المجني عليها اذ انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بأن حسر عنها ملابسها و استطالت يده مواطن العفة بجسدها.

وأشار قرار الإحالة انه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 1/269، 289 من قانون العقوبات والمادة 116 مکرر من القانون رقم 13 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.