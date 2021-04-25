«الزملوط»: دعم مستشفى صدر الخارجة والداخلة العام بأجهزة طبية

وحفالات جديدة لشركة الصعيد للنقل

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم دعم مستشفى الصدر بالخارجة بعدد من الأجهزة الطبية اللازمة لقسم العناية المركزة بالمستشفى بتكلفة بلغت مليون جنيه، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الزملوط أنه تم توفير جهازي تنفس صناعي وجهازي مراقبة قلب و علامات حيوية وجهازي سباب لإمداد الاكسجين للمرضي بالإضافة إلى المستلزمات اللازمة لتشغيل جميع الأجهزة، بالإضافة إلى دعم قسم العزل بمستشفى الداخلة العام بجهازي مراقبة قلب و٥٠ منظم أكسجين و١٧ سرير.

مناشداََ المواطنين بسرعة تلقي لقاح فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس.

كما دشن محافظ الوادي الجديد، أسطول حافلات شركة الصعيد للنقل العام (ايجي باص) ب ٦ حافلات جديدة لخدمة قطاع النقل بالمحافظة بخط الخارجة / القاهرة و الداخلة / القاهرة. بتكلفة إجمالية بلغت 17.5 مليون جنية

َوأكد المحافظ أن الحافلات الجديدة تحتوي على أحدث مستويات الخدمة ووسائل الراحة للركاب حيث تضم خدمة wifi وشاشة عرض لكل راكب، مشيراً إلي أنه تم تخصيص ٤ حافلات بخط الداخلة /القاهرة وحافلتين بخط الخارجة / القاهرة ليرتفع عدد الحافلات التي تؤدي الخدمة بالمحافظة إلي ٢٤ حافلة ، مشدداََ على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة أثناء الرحلات للحد من إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الركاب.

كما دعم محافظ الوادي الجديد، محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين لدعم المشروعات التنموية تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في دعم قطاع الكهرباء لإستيعاب المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالوادي الجديد.

وقال محافظ الوادي الجديد أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء على تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين لرفع كفاءة المحطة وإستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة والتوسع في المشروعات التنموية و الإستثمارية بالمحافظة.

وأشار المهندس محمد كامل مدير عام قطاع شبكات الكهرباء أن قدرة المحولين تبلغ ٢٥ ميجا فولت امبير لكل منهما، لتصل قدرة المحطة بعدالتدعيمات الاخيره إلى ٢٥٠ ميجا فولت امير بدلامن من ١٩٠ ميجا فولت امبير.