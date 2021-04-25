تموين الشرقية: زيادة توريد الأقماح إلى 109 آلاف طن

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية عن انتظام عمليات توريد الأقماح المحلية من المزارعين لليوم السادس على التوالي منذ بدء التوريد الأقماح المحلية يوم 20 أبريل الجاري.

وأكدت المهندسة فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، لـ"الدستور"، أن المديرية تسلمت إجمالي 109 آلاف طن قمح محلي من المزارعين والموردين والمنتجين، مشيرة إلي أن متوسط التوريد يوميا يصل نحو 25 ألف طن.

وأضافت أن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 قد بدأ فى محافظة الشرقية الثلاثاء الماضي، من خلال 47 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن شمال وجنوب القاهرة وشركة الدلتا المطاحن.

وأوضحت أن هناك زيادة في الجهات المسوقة للأقماح المحلية خلال الموسم الحالي لتصل إلى 5 جهات بدلا من 4، شملت: شركات الصوامع وشركة الدلتا المطاحن وشركتي مطاحن شمال وجنوب القاهرة والبنك الزراعي.

وقالت إن هناك متابعة من محافظ الشرقية على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستي وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهاته، مشددا على الالتزام بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية بـ72 ساعة.