المتحدث باسم الجيش اليمني: كبدنا الحوثيين خسائر فادحة

ويشيد ببطولات المقاومة الشعبية

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي: إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات القتال".

وأضاف مجلي - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد : "أن الأبطال في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجع والمخدرة والجدعان في محافظة مأرب، وتكبيدها مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات و الأطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وأشار إلى أن "مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد"، لافتاً إلى أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني دمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية".

وأكد مجلي أن "قوات الجيش الوطني ما زالت حتى هذه اللحظة تحقق التقدم والمكاسب على الأرض من خلال العمليات الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والالتفاف والكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المليشيات الحوثية".

أشاد معمر الارياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في مختلف جبهات محافظة مأرب الصامدة.

وأوضح معمر الأرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الأبطال في مختلف جبهات مأرب لا يخوضون معركة استعادة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والدفاع عن الهوية الوطنية فحسب، بل معركة كل العرب في التصدي لمليشيا الإرهاب الحوثية.

وحيا الإرياني، صمود واستبسال أبطال الجيش والمقاومة والقبائل الشرفاء الذين يخوضون معارك أسطورية في مختلف جبهات محافظة مارب بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ويتصدون لمحاولات تحويل اليمن الى مقاطعة ايرانية، ومنطلق للاضرار بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن الإرياني البطولات والتضحيات التي يسطرها الأبطال في وجه العدوان الحوثي المتواصل منذ ستة اعوام..داعيا كل اليمنيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم السياسية والاجتماعية لدعم هذا الصمود والاستبسال والاصطفاف خلف هذه المعركة الوطنية الفاصلة حتى تحقيق النصر بتحرير كل شبر من تراب اليمن.