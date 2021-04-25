الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ويشيد ببطولات المقاومة الشعبية

المتحدث باسم الجيش اليمني: كبدنا الحوثيين خسائر فادحة

الركن عبده مجلي
الركن عبده مجلي

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي: إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات القتال".

وأضاف مجلي - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد : "أن الأبطال في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجع والمخدرة والجدعان في محافظة مأرب، وتكبيدها مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات و الأطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وأشار إلى أن "مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد"، لافتاً إلى أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني دمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية".

وأكد مجلي أن "قوات الجيش الوطني ما زالت حتى هذه اللحظة تحقق التقدم والمكاسب على الأرض من خلال العمليات الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والالتفاف والكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المليشيات الحوثية".

أشاد معمر الارياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في مختلف جبهات محافظة مأرب الصامدة.

وأوضح معمر الأرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الأبطال في مختلف جبهات مأرب لا يخوضون معركة استعادة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والدفاع عن الهوية الوطنية فحسب، بل معركة كل العرب في التصدي لمليشيا الإرهاب الحوثية.

وحيا الإرياني، صمود واستبسال أبطال الجيش والمقاومة والقبائل الشرفاء الذين يخوضون معارك أسطورية في مختلف جبهات محافظة مارب بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ويتصدون لمحاولات تحويل اليمن الى مقاطعة ايرانية، ومنطلق للاضرار بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن الإرياني البطولات والتضحيات التي يسطرها الأبطال في وجه العدوان الحوثي المتواصل منذ ستة اعوام..داعيا كل اليمنيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم السياسية والاجتماعية لدعم هذا الصمود والاستبسال والاصطفاف خلف هذه المعركة الوطنية الفاصلة حتى تحقيق النصر بتحرير كل شبر من تراب اليمن.

الجيش الوطني يا الحوثي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية مجلي اليمن

الأكثر قراءة

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

«التعليم» تصدر توجيهًا بشأن «امتحان أبريل»

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

«التعليم» تعلن انتهاء العام الدراسي لصفوف النقل بعد «امتحانات أبريل»

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا.. رامز ورمزي وعويس

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس