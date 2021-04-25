الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صوامع وشون الشرقية تستقبل 25 ألف طن من محصول القمح

صوامع وشون الشرقية
صوامع وشون الشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع مدير مديرية التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 46 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين  إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

 

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت  109166 طن و 755 كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 25236 طن و 622 كيلو قمح مشيرا إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية  408الف  898 فدان وأنه تم حصاد ( 116737) فدان حتي الأن.

 

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم  منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول.

 

وفى سياق متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لأمور المحافظة، كان المحافظ قد تابع انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، مؤكداً أنه لا زيادة في تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

 

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

محافظ الشرقية توريد الصوامع والشون حصاد محافظة الشرقية المزارعين

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