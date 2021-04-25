أحمد عباس: سعيد بالمشاركة في «كوفيد 25» أمام يوسف الشريف

يشارك الفنان الشاب أحمد عباس، في مسلسل "كوفيد-25" المنتظر عرضه يوم ١٦ من شهر رمضان الجاري ويجسد بطولته الفنان يوسف الشريف.

‏‎‏‎وأعرب أحمد عباس الملقب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "كوفيد-25" وقال: "سعيد أن يكون أول عمل درامي أشارك به مع النجم يوسف الشريف الذي حقق نجاحا كبيرا من خلال أعماله المتميزة، وأتمنى أن يحوز دوري إعجاب الجمهور، وهو مفاجأة ضمن الأحداث".

‏‎‏‎ويقدم يوسف الشريف شخصية «يوتيوبر» خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطورًا لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

وأوشك النجم يوسف الشريف، على الانتهاء من تصوير مسلسله الدرامي الجديد “كوفيد 25” والمقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الحالي بالتزامن على قناتي on والحياة.

ويصور الشريف بعض مشاهد مسلسل "كوفيد 25" بأحد المصانع بحلوان، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ويتبقى ما يقرب من 4 أيام تصوير وينتهى المسلسل بأكمله.

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم الأربعاء 16 رمضان على قناة on، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة أيضًا بينما يعرض بديلا لمسلسل عالم موازي على قناة الحياة بعد إصابة بطلته دنيا سمير غانم وفريق عمل المسلسل بفيروس كورونا واستحالة لحاق العمل بالسابق الرمضاني.

"مسلسل كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وشارك أحمد عباس في بطولة عدد من الأفلام القصيرة بالسينما المستقلة خلال الفترة الماضية، ويعد "كوفيد -25" أولى أعماله على شاشة التليفزيون.