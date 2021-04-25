«التضامن» تحدد إجراءات وشروط الحصول على «منحة الوفاة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أن منحة الوفاة تقدّر بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين شاملة جميع ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش.

أما عن الشروط الحصول على المنحة فهي:

تستحق المنحة لمن حدده صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم 105 مكرر قبل وفاته، بشرط توافر الصفة في مَن حدده وذلك في تاريخ الوفاة.

إذا توفى دون أن يحدد المستحق للمنحة أو كان من حدده قد زالت صفته أو توفي قبل وفاة صاحب المعاش، تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:

-​الأرمل (زوج أو زوجة) ولو لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.

- الأولاد (بنين وبنات) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش الخاص بالمستحق.

- إذا كان لصاحب المعاش أولاد تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج.

- الوالدان أو أحدهما.

-​ الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش (أي توافر شروط الإعالة).

- في حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بينهم بالتساوى.

-في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها لا تستحق المنحة.

- يشترط لاستحقاق المستحق للمنحة وجوده على قيد الحياة مع توافر شروط استحقاقها في شأنه في كل شهر من شهور استحقاق المنحة (المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الاجتماعي).

- من يستحق المنحة يصرف له أيضاً ما استحقه العامل من أجر عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة:

- نموذج 119 بشأن المستفيدين من المعاش.

- نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- شهادة وفاة صاحب المعاش.