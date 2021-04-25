نهضة مصر تتصدر قائمة نادي القراءة بقصة «ثوب العيد» لـ عبير أنور

تصدرت دار نهضة مصر للنشر قائمة نادي القراءة الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث تم اختيار قصة الأطفال "ثوب العيد" للدكتورة عبير أنور كأحد أفضل الإصدارات على مستوى العالم التي تتناول قضايا التنمية المستدامة من خلال التركيز على محور محاربة الفقر؛ لتكون بذلك القصة الوحيدة التي تم اختيارها من الوطن العربي.

هذا ويهدف نادي القراءة التابع للأمم المتحدة، والذي أُنشئ لدعم أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، إلى تثقيف الأطفال (من سن 6 إلى 12 عامًا) عن طريق الفن الأدبي والقصصي، وتوعيتهم بأهمية أهداف التنمية المستدامة، مثل: القضاء على الفقر والجوع، المساوة بين الجنسين، الحفاظ على الصحة، توفير طاقة متجددة، الاهتمام بالمناخ، السلام والعدل، الحفاظ على المياه والبيئة وأهداف أخرى عديدة كلها تتعلق بالتنمية المستدامة.

أما عن مؤلفة القصة الكاتبة والأكاديمية الدكتورة عبير محمد أنور فهي أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بقسم علم النفس، ولها العديد من المؤلفات والبحوث العلمية، وسبق لها الفوز بالعديد من الجوائز ، من بينها: جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، وجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن قصتها "توتة"، كما فازت بجائزة أفضل كتاب للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 عن قصتها "خطابات سرية".

يذكر أن دار نهضة مصر للنشر حصدت على مدار عقدين 45 جائزة محلية ودولية معظمها في أدب الطفل، ومن أبرز تلك الجوائز: جائزة "اتصالات لأدب الطفل" عن أعوام 2016 و2013 و2011، جائزة الشيخ "زايد لأفضل ناشر في العالم العربي" عام 2010، وجائزة "مؤسسة آنا ليند" عام 2010، وجائزة "بولونيا راجازى" عام 2006.. وجوائز أخرى عديدة.

وتستعد نهضة مصر للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الجديدة، المقرر إقامته نهاية يونيه المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.