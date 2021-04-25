بتكلفة 188 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريقين وإنشاء نفق بالشرقية

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفقد أعمال التوسعة الجارية بكوبري صفط على طريق الزقازيق / أبو حماد والمقامة بتكلفة 5 مليون جنيه ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق / أبو حماد / العباسة بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

شدد المحافظ علي الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق والإلتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة، بإعتباره طريقاً مرورياً هاماً يربط محافظة الشرقية بمدن ومحافظات القناة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا والمُقام بتكلفة مبدئية 9 مليون و500 ألف جنيه، حيث بلغت تنفيذ الأعمال 70 % ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة نهاية يونية 2021 , لافتاً إلي أن النفق يُعد محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تفادي حوادث القطارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالنفق للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم وبشكل كبير في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة علي جسر بحر أبو الأخضر ضمن أعمال التوسعة الجارية بطريق أبو الأخضر / المانسترلي بقطاعية الأول والثاني بطول 14 كم وبعرض 8 أمتار بكل اتجاه بنطاق مركزي الزقازيق وههيا وبتكلفة 79 مليون جنيه.

شدد المحافظ على نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالطريق ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.