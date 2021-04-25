هل يصبح أحمد مالك وداش شرارة الحرب في نسل الأغراب؟

مع مرور حلقات مسلسل نسل الأغراب يحتدم الموقف بين الشخصيات ويبدو أن الحرب على وشك البدء لتقضي على الجميع، لكن ما قد يجعل الأمر يشتعل أسرع، شخصية حمزة الغريب التي يؤديها أحمد مالك في مسلسل نسل الإغراب، والتي بالرغم من عدم المشاركة الفعالة في افتعال المشاكل، لكن ما تقوم به الشخصية قد يؤدي إلى الحرب على المدى الطويل خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب.

التعقيد في شخصية حمزة، يتمثل في مواجهته لأبيه الحقيقي عساف الغريب (أحمد السقا) منذ البداية وحتى الآن، لكن الحنين الذي وجده في أمه جليلة (مي عمر) تجاه عساف، قد يجعل قلبه يلين بعض الشيء، في الوقت نفسه، يميل مالك إلى فاطمة (ريم سامي) التي تعمل لدى عساف، وهو ما قد يضع النار بجوار البنزين إن قرر حمزة الارتباط بها، هذا ليس لأنها تعمل لدى أبيه فقط، ولكن لأن أخيه من أمه (أحمد داش) معجب بالفتاة نفسها، وهو ما قد يثير فتنة داخلية بين الاثنين، تقود إلى انشقاق في العائلة الصغيرة.

في نسل الأغراب يلعب مالك دور حمزة الغريب، ابن عسَّاف الذي حصل عليه غفران بعد أن تزوج والدته وأدخل أباه السجن.

نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

مسلسل "نسل الاغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، أحمد داش وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وريم سامي وهدير عبد الناصر ودياب وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.