الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لانتفاء القرار الإداري

القضاء الإداري يرفض قبول دعوى غلق مقر «BBC» بالقاهرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بغلق مكتب BBC في مصر.

وأسست المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى على انتفاء القرار الإداري، مؤكدة أنه لم يتوافر لديها من الدعوى ما يلزم سلطات الدولة بإصدار قرار بغلق مقر تلك الوكالة.

 اعتادت الإساءة لمصر 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41077، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقال صبري في دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عاما، و ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

وأضاف صبري: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بي بي سي، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب فلم تتحدث BBCعن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".

 - أعدت تقريرا يهاجم قوات الأمن المصرية

وأضاف المحامي أن هذه القناة دَلست على المشاهدين، بشكل يستوجب المساءلة بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.

وكانت BBC، قد أعدت تقريرًا صحفيًا، هاجمت فيه قوات الأمن المصرية، وزعمت أن قوات الأمن تقتل المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك بها، على حد ادعائها.

وقال "صبري" إن ما تنشره "BBC" يعد مخالفات مهنية كبيرة، تسعى لتحريض الشعب ضد الدولة والتعمد في نشر أخبار كاذبة، قائلا: "سأقوم بنفس الإجراءات التي اتخذتها ضد قناة بي بي سي أيضًا".

محكمة القضاء الإداري سمير صبري هيئة الإذاعة البريطانية سمير صبري المحامي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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